Il tetto in vista

Le case che disegnano i bambini hanno sempre il tetto spiovente, ragion per cui possiamo considerare questo tipo d'abitazione come l'archetipo della casa in generale. Strutture del genere si trovano in posti dalla basse temperature e dalla frequenti nevicate, si tende sempre a pensare alle abitazioni con l'intelaiatura a traliccio, ma, alle volte, il tetto spiovente è solo questione di estetica per chi vuole la casa per antonomasia.

Solitamente, se la casa di vecchia data si appresta a essere ristrutturata, si preferisce conservare le travi in legno che sostengono la copertura. Di seguito ne vedremo alcuni esempi con diverse soluzioni d'arredamento in relazione all'uso che s'intende fare di questi spazi.