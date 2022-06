29 Meravigliose Idee per un Giardino Piccolo

Anche il più piccolo dei giardini deve avere almeno due aree distinte. Solitamente, in un giardino grande avremo lo spazio per cene e pranzi. Se lo area non è sufficiente, possiamo non rinunciare a questa opzione creando semplicemente un'accogliente zona di lettura e riservando lo spazio verde per i giochi dei bambini e le nostre piante preferite.