Total white, che passione!

La casa deve essere prima di tutto un rifugio, un ambiente che faccia sentire accolti e protetti e senz'altro il materiale più adatto a dare questa impagabile sensazione è il legno. Purtroppo non è più così facile, almeno alle nostre latitudini, trovare case che applichino questa tecnologia, è molto più diffuso l'utilizzo di altri materiali, ma questa piccola perla dello studio EMMETTI SRL rappresenta un'interessante eccezione. Si tratta di una moderna applicazione del concetto di casa in legno, una costruzione che oltre ad essere attenta alla tradizione ha anche lo sguardo al futuro, grazie ad una progettazione sostenibile, in cui lo studio è specializzato. I materiali sono stati scelti con la massima cura, per ottenere un edificio rispettoso dell'ambiente e che, grazie alle scelte costruttive, ottimizzi al massimo le energie fornite dalle fonti naturali. Tra le richieste c'era quella di avere un'abitazione che fosse il più possibile fusa con l'intorno, in un moderno organicismo. Questo è stato tradotto nell'ampia vetrata che inonda di luce la zona giorno.