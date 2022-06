Da una catastrofe… una nuova vita!

In generale si è proceduto con un intervento di tipo conservativo, soprattutto per quel che riguarda i materiali. Dove possibile si è salvaguardato e recuperato ciò che già era presente, preoccupandosi di rivalorizzare gli elementi caratteristici della casa piuttosto che sostituirli. Un esempio sono i pavimenti in marmette di graniglia proposti in foto, che sono stati recuperati e integrati con altre graniglie nere, in modo da completare una tradizionale scacchiera. Lo stesso vale per il lambrino, le caratteristiche porte in legno bugnate, ed altri elementi tipici degli anni ’30, testimoni del prezioso legame tra passato e presente che contraddistingue questo appartamento.