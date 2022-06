L'estensione per la casa: la veranda e non solo

Per convertire la nostra veranda in un locale abitabile il consiglio è di rivolgersi a un professionista abilitato (un geometra o un architetto) che, in base a quanto prescritto dal Piano Regolatore e dal Regolamento Edilizio del nostro Comune, verificherà la possibilità di effettuare l'intervento, redigendo di conseguenza un adeguato progetto. I Comuni dispongono infatti di propri regolamenti in materia di ampliamento dei volumi esterni di un’abitazione, oltre che di specifiche procedure per l’autorizzazione ai lavori.

Per altre informazioni, basta consultare l'articolo completo su questo argomento.