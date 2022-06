15 mq di design: quando il monolocale fa stile!

La cucina è organizzata in una nicchia, ma ha tutto il necessario per essere perfettamente funzionale. E se lo spazio per un tavolo da pranzo vero e proprio non c'è, ci si arma d'ingegno, creando una piccola penisola in legno attaccata al muro, servita da due sgabelli alti proprio come al bar. Infine, anche un tocco industrial, grazie alle lampadine a sfera grande che pendono dal soffitto..non male per un monolocale che sembrava quasi impossibile da abitare, non è vero?