Dipingere casa: i nostri consigli!

Sì, lo sappiamo, dipingere casa è davvero una faticaccia che molti, se potessero, si eviterebbero. Si devono liberare le stanze, spostare i mobili, mettere i giornali ai pavimenti, comprare le vernici e prendersi dei giorni liberi per svolgere il lavoro, ovviamente nel caso decidiate di optare per il fai da te. La cosa più difficile è poi decidere come dipingere casa, quali colori scegliere, quali tecniche di pittura utilizzare, quali sfumature. Insomma, dipingere casa non è sicuramente uno scherzo ed è, anzi, un lavoro che va preso sul serio in quanto non solo vi occuperà parecchio tempo ma, soprattutto, il risultato finale determinerà l'aspetto della vostra casa, aspetto con cui poi dovrete convivere per diversi anni. Oggi noi di homify vogliamo allora darvi qualche consiglio su come dipingere casa al meglio, mostrandovi le diverse possibilità che vi si aprono davanti e dandovi alcuni suggerimenti che potrebbero tornarvi utili quando vi troverete nella necessità di dipingere casa vostra!