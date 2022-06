Le camere da letto piccole

Non è importante che una camera da letto sia immensa, per permetterci di dormire sonni tranquilli. Ciò che è fondamentale è quanto questo ambiente ci trasmetta calma in modo da poterci rilassare come meritiamo. Normalmente ci imbattiamo in camere da letto di dimensioni ridotte, quando l'appartamento non ha una metratura esagerata, ma capita anche che in case grandi si preferisca dare più spazio agli ambienti comuni, scegliendo di riservare alla camera da letto la stanza più piccola, preferendo in un piccolo nido con tutte le cose a portata di mano, piuttosto che uno spazio dispersivo.

Il vantaggio di avere una camera da letto di dimensioni ridotte, sta proprio nel suo essere, come la definirebbero gli inglesi cozy , ovvero accogliente, in posto piccolo dove tutto è vicino, dove ci sentiamo protetti e dove possiamo lasciare il mondo all'esterno, rimanendo in pace con noi stessi e con i nostri pensieri. Pensate che bello sdraiarsi sul letto con in mano un bel libro durante le fredde serate invernali. Ci mettiamo comodi, sul comodino appoggiamo una tazza di tè fumante e ci copriamo con il morbido plaid che ci ha regalato il partner, la stanza è piccola, la luce soffusa e improvvisamente va tutto bene, ci sentiamo a casa, ci sentiamo coccolati.

Oggi vogliamo quindi parlarvi delle camere da letto, quelle piccole. Di quanto possiamo renderle un luogo sicuro nel quale poterci rifugiare quando abbiamo una giornata storta, oppure semplicemente quanto creare un ambiente confortevole e pronto ad accogliere le nostre dormite migliori. Perché una piccola camera da letto renderà grande la vostra casa, parola di homify!