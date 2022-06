Come arredare un piccolo balcone stretto e lungo

Se sul nostro balcone stretto e lungo lo spazio per un tavolino davvero non c'è, potremmo sfruttare le ringhiere e ancorare a queste ultime un pratico piano d'appoggio, come vediamo in questo esempio proposto dall'Arch. LODOVICO ALESSANDRI: eleganti mini tavoli in metallo completamente ribaltabili e sagomati secondo la centinatura della ringhiera, perfetti per una veloce colazione con vista o addirittura come affascinante postazione di lavoro en plein air.