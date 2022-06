5 regole per creare la perfetta zona tv in soggiorno

Dove posizionare la tv? In che modo contestualizzarla nell'arredo? Come unire praticità a una resa visiva di gusto? Tutte domande a cui rispondere diventa semplice: optando per una parete attrezzata. Cara in particolar modo agli ambienti più moderni, questa soluzione sarà utile non solo per sfruttare la parete in tutta la sua ampiezza, ma appunto anche per racchiudere lo schermo e renderlo parte armonica dell'interior design. Armatevi allora di un'armadiatura consona e lineare, prendendo le dovute misurazioni, oppure prevedete mensole o mobiletti pensili che possano fare da base alla vostra televisione. Stimate anche il verso della tv se ti tratta di una zona giorno open space: perchè non concepirla in modo da vederla sia dal living che dalla cucina?