5 piccole cucine che non hanno nulla da invidiare a quelle grandi!

Compatta o a L, con isola multifunzionale o senza, minimale o dal sapore retrò: anche la cucina più piccola può contenere un grandissimo potenziale e non invidiare nulla, per forma o spazio, alle versioni più ampie. Ciò che gioca, come sempre, un ruolo fondamentale, è la disposizione, l'uso dei colori e delle particolarità, nonchè sfruttare appieno ogni opportunità d'arredo. Le prossime 5 cucine ne sanno qualcosa in fatto di soluzioni salva-spazio e di impatto visivo, esploriamole una per una e prendiamo nota!