6 ottime idee per un corridoio semplice ma curato

A volte trascurato, altre troppo arredato, il corridoio pare spesso una parte della casa vissuta come mera area di passaggio. Tuttavia, sfruttarne lo spazio per renderlo piacevole e suggestivo può risultare efficace per una migliore resa estetica e introdurre al meglio le stanze della propria abitazione. Con cura e semplicità, basteranno allora pochi accorgimenti per trasformare il corridoio in un vero percorso di piacere. Vediamo subito 6 idee e spunti, tratti da progetti internazionali, per dar vita a una combinazione effetto wow !