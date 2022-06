7 ingressi semplici ma d'effetto!

L'ingresso, per semplice che sia, è e rimane a tutti gli effetti un biglietto da visita della casa. Curarlo coincide con l'essere a metà dell'opera, almeno per quanto riguarda le impressioni a caldo. Un'avvolgente atmosfera introduttiva potrà infatti rendere l'esperienza abitativa gradevole e abbracciare l'ospite con calore.

Senza eccedere tramite virtuosismi stilistici che a lungo andare potrebbero apparire ridondanti, pensiamo quindi all'ingresso non tanto come a uno spazio di servizio, ma come a una vera e propria stanza. I prossimi 7 esempi, moderni e easy-chic, ci forniranno uno spunto pratico sul da farsi. Pronti a prendere nota?