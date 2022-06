Gli Errori più Comuni da Evitare Quando si Arreda

Uno degli errori più comuni nel momento in cui scegliete i colori per la vostra casa è quello di selezionarli solo in base al vostro gusto personale. Dovete invece tenere ben presente che il colore che scegliete per una data camera determinerà anche il tipo di ambiente che ottenete, dal punto di vista estetico e psicologico. Pertanto vi consigliamo di usare tonalità neutre per stanze come la camera da letto che hanno bisogno di un'atmosfera rilassata. Se scegliete colori troppo vivaci correte il rischio di provare una sorta di irrequietezza nel momento in cui volete invece rilassarvi. Scegliete tonalità vivaci per le stanze di passaggio, come per esempio la sala da pranzo.

Inoltre, non trascurate le dimensioni: evitate colori scuri negli ambienti piccoli e poco illuminati poiché rimpiccioliscono ulteriormente la percezione delle dimensioni che si ha di quella stanza. Un escamotage è quello di combinare i colori neutri con alcuni dettagli di colore vivace.