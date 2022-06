15 piccole piscine per giardini e terrazze

Quando si pensa a una piscina si pensa sempre a giardini o terrazze molto ampi, che tuttavia non sono sempre necessari per poter godere di una piscina. In questo Libro delle Idee, infatti, homify vi presenta 15 esempi di piscine adatta a giardini e terrazzi di dimensioni limitate. Attraverso progetti intelligenti e creativi, come vedremo, è possibile ricavare lo spazio per una piscina di piccole dimensioni anche in presenza di esterni dai volumi ristretti. E allora seguiteci!