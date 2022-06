10 cucine con forno integrato da avere subito

In alcuni luoghi, soprattutto nelle case più rurali, è usanza tenere lontano il legno dal forno per motivi di sicurezza e non permettere a qualsiasi scintilla vagante di entrarvi a contatto. Ma con il forno da incasso questa precauzione non è più necessaria ed ecco che diventa possibile creargli una piacevole conrice in legno e sfruttare questo materiale per dare un look omogeneo all'ambiente.