Prima e dopo: un appartamento economico ma sorprendente

Probabilmente molti di voi rientreranno nella fortunata categoria degli studenti fuori sede , ovvero sanno cosa significa dover trovare una sistemazione e quanto talvolta sia difficile, visto il ventaglio a disposizione: spesso ampio, ma ricco anche di case non proprio adeguate. Spesso è necessario arrangiarsi per poi trovarsi a vivere in veri e propri tuguri. Insomma, capita di rado un'abitazione come quella rimessa a nuovo da KALI ARQUITETURA!