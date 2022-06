Una meravigliosa armonia di legno e pietra

Gli stili architettonici e le correnti in fatto di design sono soggetti alle mode, vanno e vengono ed è raro riuscire a gestire gli interni di una casa in modo da creare un mix riuscito e dare vita ad un risultato che rimanga attuale per molto tempo. In questo progetto di Z_Lab troviamo un sorprendente insieme di stili, arricchito dall'intenso legame con il contesto. Questa casa sembra letteralmente fondersi con la natura circostante… andiamo a vedere!