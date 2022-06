7 Idee Intelligenti da Realizzare Subito a Casa

Quante volte abbiamo pensato che avremmo bisogno di più spazio in cucina! E' arrivato il momento di trasformare il desiderio in realtà, creiamo un piccolo piano isola scorrevole, da poter spostare a seconda dell'occorrenza! Con un poco di manualità potremmo realizzarlo facilmente anche da soli: basterà procurarsi due tavole in compensato in un centro specializzato per il bricolage, da assemblare a L, come vediamo in questo esempio. E come ultimo tocco, due piccole rotelle scorrevoli: con poche ore di lavoro otterremo un pratico piano aggiuntivo, da utilizzare anche come mini tavolo per la colazione o per snack veloci.