5 Interior Design Strani ma Bellissimi

Una vecchia casa, buia – solo due piccolissime finestre per ogni ambiente – e abbandonata; una coppia innamorata del verde e della natura e un'idea: progettare la loro casa come un giardino. Sembra l'inizio di una fiaba, ma in realtà si tratta di un progetto firmato da uno dei nostri esperti. Questa ristrutturazione ha dato vita non solo ad un sogno romantico, ma anche a spazi funzionali, luminosi e dinamici.

Qui siamo nel soggiorno, e come possiamo vedere, piante e fiori sono collocati praticamente in ogni suo angolo. Ci troviamo nel secondo livello dell'abitazione, in quella che era una porzione di vecchio edificio a corte, tipologia appartenente alla nostra tradizione contadina. Il piano terra, come il superiore, contava due stanze, ma separate l'una dall'altra e con un'ingresso proprio: una distribuzione molto limitante, sia in senso spaziale che in apporto luminoso. Il risultato dei lavori di ristrutturazione ha prodotto adesso qualcosa di totalmente diverso, un open space totale dove le porte, davvero non servono.