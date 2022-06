5 appartamenti low cost arredati in modo eccellente

Questo appartamento mostra un altro approccio possibile per arredare in modo eccellente la vostra casa senza spendere un capitale, coniugando materiali naturali e di recupero. Il camino esistente, rivestito in mattoni, è stato trattato con una coprente pittura bianca; il tavolo da pranzo, posizionato trasversalmente per dividere la cucina dal soggiorno è realizzato con assi di recupero di varie tonalità e circondato da sei sedie in legno tutte diverse fra loro, sia per forma che per colore; infine i mobili del soggiorno sono realizzati con pallet.