La ristrutturazione di un garage diventato casa

Entriamo in casa per osservare il soggiorno. Il piano terra misura circa 100 mq e rappresenta lo spazio più grande della casa. In posizione centrale, troviamo il camino che è completamente integrato nella parete; questo volume architettonico diventa fondamentale per la divisione e per la ridistribuzione degli spazi, visto che dall'altra parte abbiamo l’ampia zona pranzo. I colori rimangono neutri, con una scelta per un bianco minimalista e un legno chiaro puro e lucente. Le finestre in alluminio richiamano quell'aspetto industriale, rimanendo delle stessa forma delle strutture originali, purtroppo irrecuperabili.