8 modi incredibili per utilizzare la pietra in una casa moderna

La pietra rappresenta certamente un rivestimento di grande impatto, capace di caratterizzare un ambiente con la ricchezza della sua naturalità, in termini di combinazioni, tessiture, motivi geometrici. Nel caso che vediamo, una parete in pietra ospita un camino, arricchendo lo spazio con un'atmosfera intima e ricca di colore, di una eleganza senza tempo. Se non è possibile introdurre una parete di pietra, si potrebbe optare per soluzioni alternative di ottimo effetto come la carta da parati, un modo semplice e accessibile per non rinunciare alla bellezza della tessitura che solo la pietra può portare.

Siete interessati all'argomento? Scoprite qui altre soluzioni che vedomo la pietra come protagonista.