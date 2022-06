Piccole idee di design per grandi risultati

Capita, alle volte, che una volta finito di arredare la nostra casa con il mobilio principale, ci venga una strana sensazione. Come se ci fossimo dimenticati qualcosa o come se quello che avevamo nella nostra testa non è esattamente quello che poi siamo riusciti a combinare. Un po' come se avessimo in mente uno splendido tatuaggio, ma non sapendo disegnare, una volta spiegato al nostro tatuatore quale disegno vogliamo rimanga indelebile sulla nostra pelle, quello non riesca alla perfezione a riportare su foglio la nostra idea. A volte riteniamo che l'arredamento sia troppo noioso, o che la disposizione dei mobili assomigli più a un magazzino che ad una stanza. Ecco che allora noi di homify vi vogliamo dare la soluzione: cercare di posizionare tutto con un certo rigore, inserendo qualche piccolo o grande oggetto che faccia la differenza, in modo da rendere l'ambiente particolare, senza farlo sembrare il mercato delle pulci che si svolge la domenica nella piazza del quartiere.

Oggi abbiamo scelto cinque oggetti di design che daranno alla vostra camera un tocco di carattere in più, facendovi avvicinare ad uno stile piuttosto che ad un altro, aiutandovi a mettere in ordine le vostre idee e a dare una rappresentazione reale a ciò che vi frulla in testa da quando avete comprato o affittato il vostro nuovo nido.