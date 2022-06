C'era una volta una cucina piccola…

Con una cucina piccola ci si può sbizzarrire, e le 10 proposte che abbiamo scovato per voi ne sono la dimostrazione. Basta giocare col colore, con uno stencil o con materiali pregiati perché una cucina piccola diventi protagonista dell'intera casa. Troverete cucine moderne, industrial e country; cucine a scomparsa, o cucine da lasciare in bella vista. E troverete ingegnose soluzioni per fare di una cucina piccola una cucina con la C maiuscola. Divertitevi a trovare il modello che fa per voi! Su come scegliere la cucina per una casa piccola, date un occhio anche all'Ideabook 5 soluzioni per una cucina… piccola così!