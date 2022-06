Una casa strepitosa, alla moda e con piscina

Arrivando al piano rialzato, vediamo come la luce naturale riflette sul parquet in legno illuminando uno spazio perfetto per la concentrazione e lo studio. Da questo punto di vista, diventa ancora più evidente l'idea creativa del pannello in legno, che personalizza l’ambiente in maniera originale e caratterizzante. Chi non vorrebbe avere una stanza come questa in casa sua?!