Una casa di campagna che rompe le regole!

L'igiene in una famiglia è fondamentale. Per questo, risulta essenziale creare ambienti che garantiscono pulizia attraverso l'impiego di superfici estremamente lavabili come accade in questi due bagni, i quali presentano lo stesso scopo funzionale, ma con approcci del tutto diversi.

L'estetica segue una linea minimalista, già visionata in altri spazi della casa. Il pavimento in legno crea un ambiente caldo e confortevole in questa stanza, la quale si caratterizza per la sua estetica puramente funzionale e minimalista.