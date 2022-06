Un rinnovamento che sfrutta ogni centimetro!

Sicuramente, quella che vi presentiamo non è una bella immagine per aprire il nostro libro di idee, ma mostra senza dubbio lo stato in cui versava la cucina in precedenza e la premessa su cui i progettisti hanno dovuto lavorare.

La cucina rappresenta l'emblema dello stato del resto dell'appartamento. Era completamente caotica, la disposizione dei mobili era inefficiente e non c'era fine ai piccoli oggetti qui e lì che hanno causato soltanto disordine. Siamo sicuri che non si tratti di una faccenda impossibile da gestire, ma questa cucina ha dato tanto da lavorare ai professionisti di And Company. Né si può dire che ciò che era necessario sarebbe stato soltanto una migliore disposizione degli oggetti perché, anche in ordine, i mobili avrebbero occupato la maggior parte dello spazio. In sostanza, oltre alla distribuzione degli elementi, lo stile cucina era decisamente vecchio.