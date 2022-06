L'elegante metamorfosi di una camera anonima

Non sono rare le volte in cui troviamo nei nostri progetti elementi dalle fattezze diverse da quelle di un comodino. Oppure, accanto ad un letto matrimoniale, è possibile scegliere di posizionare un tavolino su di un lato e un comodino dall'altro. In questo caso, la scelta è stata conveniente perché ha offerto alla camera un grande spazio per riporre gli abiti e, inoltre, ha aumentato la superficie ove poter collocare elementi decorativi: una lampada, vasetti delicati in vetro oppure portagioie.