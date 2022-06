5 Idee per Separare la Cucina dal Resto della Casa

Se non vogliamo rinunciare all'idea della cucina a vista integrata nel living, ma ci piacerebbe separare in qualche modo i due spazi, potremmo utilizzare una colonna come elemento di continuità tra gli ambienti, trasformandola in un pratico banco isola. In questo progetto proposto da DEMIANSTAGING DESIGN, per esempio, la parete divisoria della cucina è stata abbattuta, mantenendo solo una porzione di muro che delimita angolo cottura, soggiorno e ingresso. Inoltre, per la cucina e per il soggiorno sono stati scelte soluzioni d'arredo simili tra loro, caratterizzate da linee squadrate e dal total white, in modo da per creare continuità tra i due ambienti.