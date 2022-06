Una casa sorprendente tra antico e moderno

Quando si pensa a Ibiza, non possiamo non considerare il bianco. L'architettura di quest'isola si basa su l'utilizzo della luce che crea una corrispondenza perfetta con il gioioso e intenso cielo blu dell'isola. Ma pensiamo anche alla campagna selvaggia e silenziosa. Pertanto, è molto importante che ciò che viene costruito da queste parti sappia trasmettere tutto questo. Il Can Lantana ne è un esempio materiale con la costruzione che presenta linee semplici e pure, risaltate come vediamo dalla grande piscina.