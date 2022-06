7 splendide camere da letto in mansarda

Dal soffitto a travi in legno verniciato al pavimento in listoni di parquet dalle sfumature calde, dall'ampia metratura che permette alla luce naturale di entrare e diffondersi ai mobili coordinati, come base del letto, comodino e poltrona imbottita. La struttura e le tonalità neutre di questa camera da letto in mansarda la rendono un ambiente ideale in cui riposarsi e trovare relax.