Una casa semplice e minimal

Come accennato in precedenza, le esigenze dei più piccoli rappresentano la pietra miliare su cui è costruito il design di questa casa. Tuttavia, non è solo per le esigenze attuali, ma anche per rispondere alle esigenze future; per questo motivo, lo spazio è concepito come unico e aperto, senza rinunciare alla privacy che, ragionevolmente, aumenterà gradualmente nel tempo. Così troviamo in primo piano un soggiorno, separato solo da una ringhiera dalla stanza al piano inferiore. In questo spazio si nota per la prima volta all'interno, come l'illuminazione naturale domina lo spazio, grazie anche al lucernario che consente l'accesso della luce dall'alto, attraverso il tetto.