7 mansarde che ti faranno innamorare

Siamo in provincia d'Aosta, in una splendida mansarda che profuma di montagna in ogni angolo. Il legno è qui volutamente mantenuto caldo e poroso, sia a soffitto che a pavimento. A spezzare il sapore spiccatamente rustico troviamo poi il vetro e la pietra, due componenti moderne ma altrettanto suggestive, declinate in particolare nell'arredobagno, in box doccia e vasca.