9 idee per una casa moderna… da manuale!

Arredare con gusto ed equilibrio rimane alla base dei diktat attuali d'interior design. Quali fattori tenere d'occhio però per mantenere la propria casa al passo con i tempi senza trascurare la funzionalità dovuta? Quali idee mettere in pratica per aggiornare gli ambienti, piccoli o grandi che siano, perchè corrispondano ai requisiti moderni? Ecco 9 spunti da annotarsi e tenere a mente, che renderanno l'abitazione una culla per la contemporaneità!