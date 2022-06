Top 5 – il meglio della settimana

Come ogni settimana, eccoci con il nostro appuntamento con il meglio della settimana. I cinque articoli che più vi sono piaciuti durante il corso di questi sette giorni vi hanno visto amare in maniera particolare il minimalismo, un progetto tutto italiano riguardante il prime e il dopo di una ristrutturazione di un appartamento, avete sognato di lavorare in un luogo diverso, in un ufficio non convenzionale, di grande impatto stilistico. Abbiamo anche notato come i progetti della categoria homify 360° vi facciano battere il cuore all'impazzata e come lo stile industrial riesca a piacere e a non stancare mai. Ecco che allora vi portiamo alla scoperta dei cinque migliori articoli della settimana, partendo subito dal podio, restate con noi!