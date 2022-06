Idee di valore per oggetti di valore

Una mente creativa, più che per l'oggetto in sé, si distingue per la voglia di trasformare queste sue idee in qualcosa. Ecco perché non importa con quale strumento si voglia creare, l'importante è farlo. Design, pittura e scultura s'incrociano in questo articolo e danno vita ad elementi d'arredo che sono molto più di quello che si pensa: pensiero che diviene prima idea e poi forma.