8 spazi super bianchi e brillanti!

Ecco un suggerimento perfetto nel caso non si disponga di un grande spazio per l'ufficio. Anche qui il bianco totale lo renderà non solo discreto ma anche elegante. Come non credere che in un tale ambiente, pulito e luminoso, non si possa trovare la giusta ispirazione e concentrazione. Uno spazio come l'ufficio ha bisogno di comfort, luminosità e un'atmosfera calma.

In questo ufficio molto minimalista è tutto bianco. Tutto tranne quelle due piante verdi poste in due vasi bianchi, un dettaglio naturale che si colloca in un angolo, senza imporsi su questasplendida tela bianca.