Vecchio appartamento diventa un paradiso per studenti

Sicuramente molti di voi che leggono queste righe ricorderanno con un pizzico di nostalgia i tempi della loro vita universitaria. E del resto, come dimenticarli? In quattro- se non cinque o sei- nello stesso piccolo, vecchio appartamento, con gli infissi e i pavimenti malandati, e magari la caldaia che funzionava un giorno sì e due no. Eppure felici, perché nonostante tutto si era riusciti ad andare a vivere fuori casa per studiare e iniziare a costruire il proprio futuro.

Come avrete ormai ben capito, il progetto che stiamo per presentarvi è un appartamento destinato a studenti, che però avranno sicuramente più fortuna rispetto a molti di noi riguardo all'alloggio… andate avanti e scoprirete perché!