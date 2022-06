7 Consigli per Pulire che Ti Cambieranno la Vita

Il soggiorno è ambiente conviviale per eccellenza, in cui incontrare e ospitare amici e familiari. Per rendere piacevole e rilassante questo ambiente non è necessaria una pulizia impegnativa come per altri ambiente. Evitare di accumulare la polvere, spolverando regolarmente le superfici principali, dalle mensole sino ai tavoli, tenere in ordine cuscini, libri, riviste, suppellettili e soprammobili. E ricordarsi di aerare con regolarità lo spazio almeno una volta al giorno.