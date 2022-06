homify 360°: Godolphin, una villa, tre stili di design

Attraversata la soglia di questa parete trasparente, ci troviamo all'interno di una cucina moderna che fa della luce il suo punto di forza. Oltre al fantastico effetto luministico di luce naturale che filtra dal vetro, vediamo infatti come dei faretti disegnino dei giochi di luce soffusa sulle graziose mattonelle in bianco che rivestono la parete prospiciente ad un funzionale piano di lavoro. Altri elementi però, come le travi a vista verniciate in nero, i lampadari da cucina che, dello stesso colore, pendono sul tavolo da pranzo in legno lasciato al naturale, e l'isola della cucina in cemento spatolato, aggiungono delle note in arredamento in stile industriale: una chiara citazione degli esterni della villa.