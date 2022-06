Tutti i vantaggi del microcemento in cucina

Il Microcemento, se ben applicato nel contesto, non delude mai ed è resistente all'abrasione. Non marcisce, come potrebbe accadere con il legno e non si graffia facilmente come con griglia in acciaio inox.

È sempre più una tendenza nelle cucine moderne, poiché è una risorsa economica e richiede rivestimenti sottili dello spessore minimo di soli 2mm.