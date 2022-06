Una famiglia costruisce la casa dei loro sogni su un terreno molto stretto

Con uno stile ampio e accogliente, la cucina si affaccia verso il cortile attraverso una finestra di vetro. Uno spazio e una vista di cui godrà la famiglia, durante i pasti. Una cucina che è anche una sala da pranzo, bar, barbecue, tutti insieme, per non perdere nemmeno un minuto da vivere insieme, come una famiglia.

Cucinare di fronte ai commensali può essere una sfida, soprattutto quando si tratta di mantenere l'ordine in una zona così esposta. Ma questa cucina ha gli ingredienti ideali per risaltare di fronte agli ospiti: legno massiccio e scuro per nascondere qualsiasi evento imprevisto, un piano di lavoro di pietra, facile da pulire e una pratica cappa sulla brace per evitare i cattivi odori. Che altro si può chiedere?