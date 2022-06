Un padre costruisce un'estensione alla propria casa per fare una sorpresa alle figlie

Lasciare la casa in cui si è cresciuti è qualcosa di necessario a un certo punto della vita. I genitori ci vedranno sempre i loro figli come bambini, ma sorgerà spontaneo il bisogno di provare più privacy e indipendenza. Uno spazio che sia loro, del quale sapersi prendere cura e in cui imparare a volare e crescere senza essere seguiti da mamma e papà.

Saranno loro a doversi occupare della casa e affrontare le responsabilità e questo concetto ha dato vita all'idea mostrata in questo articolo, in cui lo Studio ZP ha dato vita alla ristrutturazione di una porzione della loro casa che era in pessime condizioni, per diventare così il nuovo nido di due studentesse bisognose dei loro spazi e della loro privacy.