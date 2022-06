6 facciate piccole e moderne da copiare all'istante!

Questa bella casa, conosciuta col nome di Casa Terrazza, pur non essendo ancora terminata, ci mostra un ottimo esempio di architettura moderna, armonico, fresco, elegante, caratterizzato da linee nette e ben definite che ne accentuano le geometrie. Un dettaglio su tutti è la grande finestra in verticale che mostra gli spazi interni, esattamente come se si trattasse di una vetrina.

Ognuna di queste facciate di case moderne, si fanno notare per le loro particolarità, ma soprattutto per la loro semplicità. È Inutile appesantire un ingresso, riempiendolo di ornamenti ed eccessi, più semplice è più bello, no?