Strutture in Legno: 7 Idee a Dir Poco Spettacolari!

Gli odori hanno il potere di trasportarci indietro nel tempo, con incredibile intensità. E 'il più emozionante dei sensi ed è in grado di raggiungere fino a un miliardo percezioni differenti per distinguere sapori diversi, ciascuno di essi associato ad una memoria. Certo a ognuno di voi, una fragranza ricorderà qualcuno, o ci sarà un odore in grado di farvi sorridere. Come ad esempio l'odore di pino delle località di mare, l'odore del tavolo in legno massiccio che aveva la nonna in soggiorno, o forse il profumo dolce di quelle travi in legno, nel vecchio portico della casa estiva. Dei cinque sensi, l'olfatto è il più potente, ma quando combinato con gli altri quattro, l'esperienza può essere sublime.

L'esperienza degli esperti della CONELY, grazie alla passione per le lavorazioni in legno di alta qualità manifatturiera, li ha portati a sviluppare progetti che sono veri e propri pezzi di artigianato. Il loro compito è quello di progettare e costruire tutti i tipi di elementi in legno: dai mobili, i progetti strutturali, alle scale, adattandosi alle esigenze e ai desideri di ciascuno dei futuri utenti, senza mai porsi alcun limite. Vi consiglio di iniziare questo tour per conoscere meglio il loro lavoro. Forse dopo questo articolo, concepirete il legno in un modo molto diverso.