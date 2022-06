I sei trucchi per una cucina funzionale e moderna

A quanto pare, grazie a riviste patinate e l'avvento di sempre nuovi blog di interior design, tutti sanno come creare una bella cucina, o almeno hanno un'idea di ciò che dovrebbe essergli simile. Ma, come si suol dire, la bellezza è solo l'involucro esteriore, l'apparenza. Che dire di tutte quelle altre componenti che fanno la gran parte del lavoro in cucina, che la fanno funzionare efficacemente? Proprio come in una macchina ben oliata, dove tutti gli ingranaggi e le ruote lavorano insieme all'unisono per creare un prodotto finale funzionante. Contrariamente alla credenza popolare, questa nozione si applica a tutta una serie di problemi di design per la casa, uno spazio dovrebbe funzionare come un'unica entità completa, piuttosto che solo singoli oggetti in corsa per mettersi in evidenza. Prima di iniziare questo libro delle idee, prendiamo un momento per valutare gli errori fondamentali che di solito si fanno quando si tratta della progettazione della cucina. Alcuni di questi possono includere:

- Mancanza di spazio per lavorare ; uno spazio di archiviazione insufficiente ; scarse illuminazione e ventilazione; sistema di gestione dei rifiuti disfunzionale.

Oggi su homify, ci accingiamo quindi a valutare i problemi di cui sopra, con l'obiettivo di aiutare a progettare il massimo che si possa ottenere da una cucina-una che sia sì visivamente sorprendente, ma anche e anzi, soprattutto, altamente funzionale. Stiamo per andare a guardare sotto ogni armadio, all'interno di ogni cassetto, e in ogni angolo e fessura alla quale non avreste mai pensato.