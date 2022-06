Come realizzare un bagno comodo e bello

Molto spesso capita che in seguito all'acquisto di una casa sia necessaria anche una ristrutturazione. Può trattarsi sia di un rinnovo completo di tutti i locali, sia di uno mirato ad alcuni elementi che proprio non ci piacciono. Il bagno rientra quasi sempre nelle zone della casa da rifare , vuoi perché l'idea di utilizzare sanitari già usati da altri non ci fa impazzire, vuoi perché le scelte stilistiche degli inquilini precedenti non sono esattamente nelle nostre corde. Qualunque sia la ragione, il bagno è forse una delle zone che viene principalmente ristrutturata in fase di cambio della propria residenza.

Il nostro articolo di oggi vi vuole parlare proprio di questa stanza e di come plasmarla a nostra immagine e somiglianza, in modo che sia sì un ambiente piacevole nel quale stare, ma che anche riesca ad osservare quelle leggi di funzionalità e comfort proprie dei giorni nostri. Una zona dove vivere la propria intimità e il proprio relax, senza essere disturbati. Per costruire un bagno che riesca a soddisfare queste caratteristiche, dobbiamo tenere presente che non solo la scelta dei sanitari è fondamentale, ma anche gli accessori svolgono un ruolo importantissimo. Questi ultimi possono essere in armonia con lo stile dei mobili, dei sanitari e dei rivestimenti di pareti e pavimenti e in abbinamento ai colori del bagno, oppure essere scelti in stile e tonalità completamente in contrasto. In questo modo si riuscirà a mettere in risalto il loro utilizzo, conferendo carattere all'ambiente.