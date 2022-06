7 appartamenti moderni con 7 idee uniche per la zona giorno

Il progetto riguarda una casa di 90 m² che è stata trasformata in un appartamento incredibile. A seguito di un intervento è stata perfettamente distribuita in diversi ambienti, in modo da trarne il meglio da ciascuno.

Il salone stretto e lungo è stato perfettamente organizzato con mobili piccoli ed essenziali, come la coppia di tavolini al centro della stanza, e con l’utilizzo del colore bianco per le pareti, in modo da ottenere una maggiore sensazione di ampiezza.

Si è optato per l’utilizzo di due armadi a muro in sala da pranzo come soluzione per l’organizzazione quotidiana. I grandi armadi in laccato bianco donano all’ambiente luminosità e ampiezza pur occupando il minor spazio possibile.

La cucina si trova in un ambiente stretto e lungo, una forma che a volte risulta difficile da arredare perché tende a risultare sempre troppo rettangolare o priva di vita. In questo caso, però, si è saputo sfruttare alla perfezione lo spazio a disposizione, collocando la cucina su uno dei due lati.

