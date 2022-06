Un appartamento moderno al punto giusto!

A circa venti minuti dal centro di Lisbona,troviamo Oeiras, zona costiera con una vista privilegiata su un paesaggio impressionante. Il team di architetti responsabile del progetto che stiamo per esplorare in questa città ha proprio voluto permettere agli abitanti della casa di usufruire al massimo della favolosa ambientazione in cui si trova, oltre a naturalmente avere tutto il necessario per una vita dinamica e moderna.